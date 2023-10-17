"Воспользоваться шансом перейти в РПЛ входит в наши планы на зиму. Мы будем рассматривать такой вариант", — передает слова Эрсина Sport24.
В последний день трансферного окна Гюнтер должен был перейти в московский ЦСКА. Но сделка сорвалась в последний момент.
В этом сезоне Гюнтер не принимал участия в матчах "Вероны". Всего в Серии А защитник сыграл 126 матчей. В них он сумел отдать 4 голевые передачи.
Агент Гюнтера: зимой будем рассматривать вариант перехода в РПЛ
Агент защитника "Вероны" Корая Гюнтера Эрсин Акан рассказал, что футболист рассматривает возможность перейти в российский клуб.
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