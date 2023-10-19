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Президент "Ростова": не надо паниковать. Даже не допускаю, что мы попадем в стыки

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц оценил результаты команды по итогам 11 сыгранных туров чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"
– Игрой эпизодами доволен. Есть определенные таймы, которые мне очень понравились. А результатами – нет. Сейчас не надо паниковать, нервничать, нужно успокоиться, работать – и результат придет. Возможный вылет из РПЛ по итогам сезона? Нет, я даже не допускаю, что мы попадем в стыковые матчи, – цитирует Арутюнянца "СЭ".

После 11-ти сыгранных туров чемпионата России сезона-2023/24 "Ростов" располагается в зоне стыковых матчей на 14-й строчке в таблице. Команда Валерия Карпина набрала 10 очков. В рамках 12-го тура Премьер-Лиги "желто-синие" на своем поле примут грозненский "Ахмат". Игра пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Этот матч завершит программу тура.


Ростов Арутюнянц Карпин
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