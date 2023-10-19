– Говорил Карпину, что хочу играть в атакующий футбол. Тренировали на сборах, потом пропускаем 4 мяча в товарищеском матче – и он спрашивает: "Ну что, будем играть так?" – "Сколько тебе надо, чтобы перестроиться в 5 защитников? Неделю? Перестраиваемся обратно". На следующем сборе говорю ему, что мы должны играть как "Барселона". Карпин говорит, что мы так не можем, у нас нет таких игроков. "Дай мне Хави и Иньесту – и мы будет играть, как "Барселона", – цитирует Арутюнянца Sport24.
После 11-ти сыгранных туров чемпионата России сезона-2023/24 "Ростов" располагается в зоне стыковых матчей на 14-й строчке в таблице. Команда Валерия Карпина набрала 10 очков. В рамках 12-го тура Премьер-Лиги "желто-синие" на своем поле примут грозненский "Ахмат". Игра пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Этот матч завершит программу тура.
Валерий Карпин ушел из "Ростова" перед сезоном-2021/22, возглавив национальную сборную России. Однако после решения ФИФА и УЕФА отстранить отечественные клубы и команды от официальных международных соревнований 54-летний специалист вернулся в "Ростов" осенью 2022 года, сменив на посту главного тренера "желто-синих" Юрия Семина.
С этого момента Карпин совмещает работу в клубе РПЛ и национальной команде. Под его руководством россияне в октябре минимально обыграли Камерун (1:0) в Москве 12-го числа и ушли от поражения в товарищеском матче с Кенией (2:2), который состоялся в Турции 16-го числа.
Президент "Ростова": Карпин сказал дать ему Хави и Иньесту, чтобы играть как "Барселона"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о том, как главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин на его просьбу поставить команде стиль игры "Барселоны".
Фото: ФК "Ростов"