– Слухи об интересе "Спартака" к Карпину? Несерьезно, если честно. "Спартак" ни разу не выходил на переговоры? Ни разу. Карпин – главный тренер "Ростова". Этой фразой все можно объяснить и закрыть вопрос. У Карпина отступные моральные, не поймете (улыбается). У нас есть личностные отношения. Не всегда все решают эти отступные. Если он захочет перейти туда – может, и отступные будут не нужны. Пусть закончит, что мы начали – и все.
Возможность ухода Карпина из клуба есть, но когда? Это вопрос. Сейчас, например, такой возможности нет. У "Ростова" сложный период – мы на 14-м месте, у нас еще много туров до зимних сборов, Кубок. О каком "Спартаке" может идти речь? Нет. Сейчас надо вылезать из этой ямы, – цитирует Арутюнянца Sport24.
После 11-ти сыгранных туров чемпионата России сезона-2023/24 "Ростов" располагается в зоне стыковых матчей на 14-й строчке в таблице. Команда Валерия Карпина набрала 10 очков. В рамках 12-го тура Премьер-Лиги "желто-синие" на своем поле примут грозненский "Ахмат". Игра пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье, 22 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Этот матч завершит программу тура.
Валерий Карпин ушел из "Ростова" перед сезоном-2021/22, возглавив национальную сборную России. Однако после решения ФИФА и УЕФА отстранить отечественные клубы и команды от официальных международных соревнований 54-летний специалист вернулся в "Ростов" осенью 2022 года, сменив на посту главного тренера "желто-синих" Юрия Семина.
С этого момента Карпин совмещает работу в клубе РПЛ и национальной команде. Под его руководством россияне в октябре минимально обыграли Камерун (1:0) в Москве 12-го числа и ушли от поражения в товарищеском матче с Кенией (2:2), который состоялся в Турции 16-го числа.
Президент "Ростова": если Карпин захочет в "Спартак", может, и отступные будут не нужны
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в "Спартак".
Фото: ФК "Ростов"