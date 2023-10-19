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Президент "Ростова" – о возможном подписании Джикии: этот футболист нам не интересен

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ответил на вопрос о том, рассматривает ли его клуб вариант с подписанием защитника "Спартака" Георгия Джикии в статусе свободного агента в 2024 году.
Фото: "Матч ТВ"
— В следующем году кончается контракт у Джикии, не рассматривается ли он в пару к Осипенко? Нет, на данный момент этот футболист нам не интересен.

29-летний Георгий Джикия является футболистом московского "Спартака" с 2017 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,50 миллионов евро. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в девяти матчах своей команды.

Источник: Sport24


Ростов Джикия Спартак Арутюнянц
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