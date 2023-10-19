— В следующем году кончается контракт у Джикии, не рассматривается ли он в пару к Осипенко? Нет, на данный момент этот футболист нам не интересен.
29-летний Георгий Джикия является футболистом московского "Спартака" с 2017 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,50 миллионов евро. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в девяти матчах своей команды.
Источник: Sport24
Президент "Ростова" – о возможном подписании Джикии: этот футболист нам не интересен
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ответил на вопрос о том, рассматривает ли его клуб вариант с подписанием защитника "Спартака" Георгия Джикии в статусе свободного агента в 2024 году.
Фото: "Матч ТВ"