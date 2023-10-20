– Президент РФС Александр Дюков неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру. Мы удовлетворены его работой, он делает большую работу в сложных условиях. Думаю, пока не время поднимать вопрос продления контракта. Надеемся, что ситуация будет меняться. В том числе исходя из этого будем определяться, но у нас в любом случае долгосрочные отношения с Валерием Георгиевичем, – цитирует Митрофанова ТАСС.
Валерий Карпин возглавил сборную России в 2021 году. После отстранения отечественных клубов и команд от официальных международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА россияне довольствуются проведением товарищеских матчей. В октябре сборная России провела 2 контрольных игры против представителей Африки.
12 октября команда Валерия Карпина в Москве на стадионе "ВТБ Арена" нанесла минимальное поражение Камеруну, принимавшему участие в чемпионате мира-2022 в Катаре. Встреча закончилась со счетом 1:0. Автором гола на 40-й минуте стал форвард ЦСКА Федор Чалов. 16 октября сборная России завершила международное окно результативной ничьей в Турции против национальной команды Кении - 2:2. В составе россиян отличились форвард "Спартака" Александр Соболев и хавбек ЦСКА Иван Обляков.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ранее рассказал о ведении переговоров с потенциальными соперниками сборной России в ноябре, однако не исключил, что россияне не проведут ни одной товарищеской игры в заключительном месяце осени 2023 года.
Генсек РФС: пока не время поднимать вопрос продления контракта с Карпиным
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото: РФС