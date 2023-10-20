"Если футболист нарушает какую-то программу, установленную тренером, он проявляет к нему неуважение. Один раз все возможно, два, но если ты нарушаешь в третий раз, можно сказать, что ты показываешь тренеру средний палец", — передает слова Якубко "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появился слух о конфликте между наставником "Спартака" Гильермо Абаскалем и нападающим москвичей Александром Соболевым. Недопонимание произошло из-за того, что футболист трижды пропустил командные завтраки.
В текущем сезоне Александр Соболев сыграл 10 матчей за "Спартак". В этих играх россиянин забил 4 мяча и отдал 3 результативных паса.
"Спартак" Соболева находится на шестом месте в РПЛ. Красно-белые набрали 17 очков в 11 матчах.
Якубко: можно сказать, что Соболев показал Абаскалю средний палец
Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля и форварда красно-белых Александра Соболева.
Фото: Global Look Press