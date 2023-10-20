"Поучаствовать в матче легенд ЦСКА? Для меня это было бы большой честью. Мне нужно будет посмотреть с точки зрения дат, можно ли будет приехать, и я с радостью!" — передает слова Нахто Metaratings.
Натхо сыграл за ЦСКА 142 матча. За армейцев футболист забил 28 мячей и отдал 24 голевых передачи. Вместе с красно-синими изралитянин стал чемпионом России 2016 года.
Ретро-матч между "Локомотивом" и ЦСКА состоится 19 ноября в 14:00 на "РЖД-Арене" в Москве.
Натхо: поучаствовать в матче легенд ЦСКА для меня будет честью
Футболист "Партизана" Бибрас Натхо рассказал, что он с радостью принял бы участие в матче между легендами "Локомотива" и ЦСКА.
Фото: РИА Новости