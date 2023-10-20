Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
22:00
ГранадаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
21:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
22:00
ЛансНе начат

Натхо: поучаствовать в матче легенд ЦСКА для меня будет честью

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист "Партизана" Бибрас Натхо рассказал, что он с радостью принял бы участие в матче между легендами "Локомотива" и ЦСКА.
Фото: РИА Новости
"Поучаствовать в матче легенд ЦСКА? Для меня это было бы большой честью. Мне нужно будет посмотреть с точки зрения дат, можно ли будет приехать, и я с радостью!" — передает слова Нахто Metaratings.

Натхо сыграл за ЦСКА 142 матча. За армейцев футболист забил 28 мячей и отдал 24 голевых передачи. Вместе с красно-синими изралитянин стал чемпионом России 2016 года.

Ретро-матч между "Локомотивом" и ЦСКА состоится 19 ноября в 14:00 на "РЖД-Арене" в Москве.


   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится