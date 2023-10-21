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Президент "Ростова": если все будет хорошо, в январе объявим о подписании игрока из Латинской Америки

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц рассказал о селекционной работе в клубе.
Фото: ФК "Ростов"
- На данный момент мы рассматриваем не только европейцев, работаем, в том числе и в Латинской Америке - Аргентина, Бразилия, Чили, Уругвай, Колумбия. В Африке и Азии - тоже. Мы ни на кого не смотрим и не стараемся никого копировать. Важно соотношение цена - качество. Мы нашли игрока в Латинской Америке, ведем переговоры - если все будет хорошо, в ноябре-декабре подпишем контракт, в январе объявим.

По итогам одиннадцати сыгранных матчей "Ростов" занимает предпоследнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе подопечных Валерия Карпина на данный момент десять набранных очков. Ростовчане в текущем сезоне чемпионата России одержали всего две победы, четырежды сыграли вничью и потерпели пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет -7 (17:24).

В воскресенье, 22 октября, "Ростов" на своем поле примет грозненский "Ахмат" в рамках 12-го тура РПЛ. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Источник: "СЭ"


Арутюнянц Ростов
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