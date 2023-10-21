"В любом случае, футболисты "Факела" старались, терпели и нашли ошибку соперника. Можно сказать, что удача была на нашей стороне. Ребята - молодцы, одержали победу и добыли три очка", - приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
Сегодня, 21 октября, "Факел" в гостях обыграл "Оренбург" в матче 12-го тура российской Премьер-лиги со счетом 2:1. Воронежцы повели в счете на 35-й минуте благодаря точному удару нападающего Ильнура Альшина. Оренбуржцы сравняли счет на 76-й минуте усилиями форварда Дмитрия Воробьева. Однако подопечные Сергея Ташуева вырвали победу на второй добавленной к основному времени матча минуте. Хавбек Никита Моцпан добил мяч в сетку после того, как его удар с пенальти отразил голкипер "Оренбурга" Николай Сысуев.
Ташуев - о победе над "Оренбургом": удача была на нашей стороне
Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев прокомментировал гостевую победу над "Оренбургом" в матче 12-го тура РПЛ (1:2).
Фото: "Матч ТВ"