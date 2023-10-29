"Кажется, Абаскаль потерял нити управления... Не думаю, что надо увольнять Абаскаля, но серьезный разговор руководства и тренера нужен", — сказал Белоголовцев.
"Спартак" потерпел пятое поражение в 13 матчах чемпионата России в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне у команды, которая финишировала на третьем месте в турнирной таблице, было шесть поражений за все 30 туров чемпионата.
Источник: "РБ Спорт".
Белоголовцев: Абаскаль потерял нити управления, но "Спартаку" не стоит его увольнять
Актер и болельщик "Спартака" Сергей Белоголовцев считает, что команде не стоит увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: Алексей Иванов, архив "СЭ"