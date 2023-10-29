– Нгамале и Фомин работают индивидуально. У Муми было мышечное повреждение после игры с "Локомотивом", я не хотел, чтобы он выходил на поле сегодня. Если все пойдет хорошо, он будет готов играть на Кубок в четверг. Фомин еще чувствует боль в голеностопе. Может, ему надо еще два – три дня. К "Сочи" он будет готовиться. У Грулева был удар в ногу, у него перелом. Сейчас не знаю, когда он вернется. Может, до конца года его не будет, – цитирует Личку "Матч ТВ".
29 октября московское "Динамо" одержало победу над екатеринбургским "Уралом" в домашнем матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра на стадионе "ВТБ Арена" в Москве закончилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу команды Марцела Лички.
В составе хозяев голами отметились нападающий Константин Тюкавин и бразильский полузащитник Бителло. Автором единственного гола гостей стал Илья Ишков, который отличился в компенсированное время.
"Динамо" набрало 21 очко и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя "Спартак" и "Локомотив". "Урал" с 16 очками остался на 10-й строчке.
Нападающий "Динамо" Грулев может не сыграть в 2023 году из-за перелома ноги
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал о ситуации с травмированными футболистами московской команды.
Фото: ФК "Динамо"