"Очень счастлив здесь находится. Были ли стереотипы про Россию? Нет, ничего такого у меня не было. Про медведей тоже не слышал", — сказал Бителло.
Бителло пополнил состав московского клуба перед началом нынешнего сезона, перейдя из "Гремио", воспитанником которого и является. Соглашение с полузащитником подписано на пять лет.
Источник: "Чемпионат".
Бителло: стереотипов про Россию не было. Про медведей тоже не слышал
Полузащитник "Динамо" Бителло рассказал о своих впечатлениях от России.
Фото: "Чемпионат"