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Бителло: стереотипов про Россию не было. Про медведей тоже не слышал

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Полузащитник "Динамо" Бителло рассказал о своих впечатлениях от России.
Фото: "Чемпионат"
"Очень счастлив здесь находится. Были ли стереотипы про Россию? Нет, ничего такого у меня не было. Про медведей тоже не слышал", — сказал Бителло.

Бителло пополнил состав московского клуба перед началом нынешнего сезона, перейдя из "Гремио", воспитанником которого и является. Соглашение с полузащитником подписано на пять лет.

Источник: "Чемпионат".


Бителло Динамо
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