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Камоцци — об увольнении Абаскаля: не знаю, чего еще ждет руководство "Спартака". Он не исправит ситуацию

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Франко Камоцци считает, что "Спартаку" нужно немедленно уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»
"Не знаю, чего еще ждет руководство "Спартака", команда нестабильна. Абаскаль не сможет исправить ситуацию, он не справляется", — сказал Камоцци.

"Спартак" в матче 13-го тура чемпионата России проиграл на выезде "Факелу" (0:2), потерпев пятое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. Это лишь на одно поражение меньше, чем за весь прошлый сезон.

Источник: "РБ Спорт".


Абаскаль Спартак Камоцци
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