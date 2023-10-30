"Не знаю, чего еще ждет руководство "Спартака", команда нестабильна. Абаскаль не сможет исправить ситуацию, он не справляется", — сказал Камоцци.
"Спартак" в матче 13-го тура чемпионата России проиграл на выезде "Факелу" (0:2), потерпев пятое поражение в РПЛ в нынешнем сезоне. Это лишь на одно поражение меньше, чем за весь прошлый сезон.
Источник: "РБ Спорт".
Камоцци — об увольнении Абаскаля: не знаю, чего еще ждет руководство "Спартака". Он не исправит ситуацию
Франко Камоцци считает, что "Спартаку" нужно немедленно уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: Александр Федоров, «СЭ»