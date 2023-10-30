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Черчесов: Чалов прибавил не как футболист, а как личность

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о прогрессе форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
Фото: РИА Новости
– Пару игр Чалова посмотрел. С "Крыльями Советов" он забил фантастический гол, вчера в матче с "Краснодаром" тоже. Он прибавил не как футболист, а как личность, – приводит слова Черчесова "Матч ТВ".

25-летний нападающий московского ЦСКА Федора Чалов в нынешнем сезоне принял участие в 19 официальных матчах своей команды. Российский футболист сумел записать на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу.

Действующее соглашение Федора Чалова с московским ЦСКА рассчитано до декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 12 миллионов евро.


Черчесов Чалов ЦСКА
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