– Пару игр Чалова посмотрел. С "Крыльями Советов" он забил фантастический гол, вчера в матче с "Краснодаром" тоже. Он прибавил не как футболист, а как личность, – приводит слова Черчесова "Матч ТВ".
25-летний нападающий московского ЦСКА Федора Чалов в нынешнем сезоне принял участие в 19 официальных матчах своей команды. Российский футболист сумел записать на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу.
Действующее соглашение Федора Чалова с московским ЦСКА рассчитано до декабря 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 12 миллионов евро.
Черчесов: Чалов прибавил не как футболист, а как личность
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о прогрессе форварда московского ЦСКА Федора Чалова.
Фото: РИА Новости