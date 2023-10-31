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Бителло: в России намного холоднее, чем в Бразилии, но я уже привык

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Футболист московского "Динамо" Бителло заявил, что он уже привык к холоду в России.
Фото: "СЭ"
"Здесь намного холоднее, чем в Бразилии, но я уже привык к вашим морозам и комфортно себя чувствую", – передает слова Бителло Sport 24.

Бителло перешел в "Динамо" из бразильского "Гремио" в сентябре 2023 года за 8 млн. евро. За это время легионер сыграл 8 матчей за бело-голубых. В них полузащитник забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

"Динамо" находится на четвертом месте в РПЛ. У москвичей 21 очко в 13 играх.


Бителло Динамо
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