"Здесь намного холоднее, чем в Бразилии, но я уже привык к вашим морозам и комфортно себя чувствую", – передает слова Бителло Sport 24.
Бителло перешел в "Динамо" из бразильского "Гремио" в сентябре 2023 года за 8 млн. евро. За это время легионер сыграл 8 матчей за бело-голубых. В них полузащитник забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.
"Динамо" находится на четвертом месте в РПЛ. У москвичей 21 очко в 13 играх.
Бителло: в России намного холоднее, чем в Бразилии, но я уже привык
Футболист московского "Динамо" Бителло заявил, что он уже привык к холоду в России.
Фото: "СЭ"