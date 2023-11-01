"Если Файзуллаев будет и дальше так же относиться к тренировкам, к установкам тренера, будет все понимать, принимать и выполнять, то будет только расти. Это не его предельный уровень", — передает слова Ана Metaratings.ru.
Файзуллаев присоединился к ЦСКА в августе 2023 года. За это время футболист сыграл 11 матчей за армейский клуб. В них узбекский игрок забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.
ЦСКА Файзуллаева идет пятым в таблице РПЛ. У красно-синих 21 очко в 13 играх чемпионата России.
Первый тренер Файзуллаева: Аббосбек еще не достиг своего предельного уровня
Первый тренер вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева Дмитрий Ан заявил, что узбекский футболист еще не достиг своего максимального уровня.
Фото: ПФК ЦСКА