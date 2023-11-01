Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре. Полицейские провели досмотр и обнаружили в карманах экс-спортсмена мешочек с наркотиками. Также было установлено, что Бугаев получил запрещенное вещество с помощью "закладки". За это Алексею может грозить пожизненный срок. Кроме того, экс-защитник оказал сопротивление. За это он получил плюс 7 суток за неповиновение.
Бугаев сыграл 7 матчей за сборную России. В них защитник не смог отличиться результативными действиями. Также в 2004 году Алексей выиграл свой единственный трофей в карьере. Вместе с московским "Локомотивом" футболист взял Суперкубок России.
Mash: бывшего защитника сборной России задержали с наркотиками, ему грозит пожизненный срок
Экс-футболиста сборной России и московского "Локомотива" Алексея Бугаева задержали в Краснодаре. При защитнике обнаружили 495 грамм мефедрона.
Фото: РИА Новости