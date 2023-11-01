"Насколько просел уровень РПЛ в этом году? Намного. На тот уровень, которые давали сильные легионеры. Не катастрофически. Ситуация неординарная, мы просто в ней живем", — передает слова Аршавина "РБ Спорт"
Клубы из РПЛ не принимают участие в еврокубках с февраля 2022 года. Как и сборная России, команды из российского чемпионата находятся в отстранении от международных официальных матчей.
В РПЛ Аршавин сыграл 291 матч. В них российский нападающий забил 57 голов и отдал 90 голевые передачи. Футболист является трехкратным чемпионом России.
Аршавин: уровень РПЛ сильно просел в этом году
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о уровне РПЛ в этом году.
Фото: "Матч ТВ"