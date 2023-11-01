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SHOT: задержанный экс-игрок сборной России Бугаев подрабатывал наркокурьером из-за долгов

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Задержанный бывший футболист сборной России Алексей Бугаев признался, что он подрабатывал наркокурьером.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, после суток в изоляторе экс-спортсмен Бугаев согласился сотрудничать со следствием. Алексей сдал своих наркоподельников и рассказал в каких местах, он должен был разложить "закладки".

Также Бугаев рассказал зачем он стал заниматься запрещенной деятельностью. У него появились финансовые проблемы после завершения игровой карьеры. После этого он накопил долги и решил стать наркокурьером.

Бугаев сыграл 7 матчей за сборную России. За это время футболист не смог отметиться голевыми действиями.

Источник: SHOT


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