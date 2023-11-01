– Все идет своим чередом, ничего не меняется. "Спартак" одну игру выиграет и все, а потом в паре матчей отскочит, как это было против "Сочи" или ЦСКА. Поэтому они и держатся наверху, и не важно, кто будет тренером команды.
"Спартак" – самый популярный клуб России, народная команда. Но очень жаль, что такие люди, как Абаскаль, тренируют команду. Непонятно, как попадают, а потом еще и умничают. Своих не ценим, не уважаем, – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
В минувшем туре "Спартак" потерпел поражение в гостях от "Факела" и с 20 очками опустился на 7-ю строчку в таблице РПЛ. В среду, 1 ноября, "красно-белые" на домашнем стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве примут "Краснодар" в заключительном матче 6-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России.
Игра начнется в 20:45 по местному времени. Главным судьей встречи назначен Евгений Буланов из Саранска. Напомним, что команда Гильермо Абаскаля обеспечила себе верхнюю строчку в квартете, набрав 12 очков. "Краснодар" ведет борьбу с "Динамо" за второе место, дающее право продолжить борьбу за трофей в верхней сетке.
Мостовой: жаль, что "Спартак" тренируют такие люди, как Абаскаль. Своих не ценим, не уважаем
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой выразил сожаление, что главным тренером "красно-белых" является испанец Гильермо Абаскаль.
Фото: "Чемпионат"