– Уход зимой? Каждое трансферное окно многие клубы спрашивают нас о Дугласе, но он все еще выбирает решение оставаться в "Зените". Однако возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока.
29-летний Дуглас Сантос является игроком петербургского "Зенита" с лета 2019 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 18 матчах клуба с берегов Невы. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
Источник: Sport24
Агент – об уходе Сантоса из "Зенита" зимой: возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока
Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, высказался о будущем своего клиента в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"