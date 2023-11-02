"Я отношу пиво к весьма условному алкогольному напитку. Криминала в пиве на стадионах нет. Продажа пива — это полезно с точки зрения финансов клубов. Я спокойно отношусь к возвращению пива на стадион", — передает слова Бышовца "Евро-Футбол.Ру".
Запрет на продажу и употребление алкогольных напитков на стадионах появился в 2005 году. В 2018 году во время Чемпионата мира в России запрет на продажу пива был отменен. В апреле 2023 года в СМИ появилась информация о том, что в Госдуме обсудят отмену запрета на продажу пива на российских стадионах.
Бышовец: криминала в пиве на стадионах нет, это полезно с точки зрения финансов
Бывший главный тренер "Зенита" и украинского "Шахтера" Анатолий Бышовец поделился своим мнением о запрете продажи пива на российских стадионах.
Фото: "Чемпинат"