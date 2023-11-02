"К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов, он проводит сильный сезон. Зимой мы посмотрим, что будет", — передает слова агентства "РБ Спорт".
В текущем сезоне Роша сыграл 15 матчей за ЦСКА. В них бразильский защитник отдал 1 голевую передачу.
В 2023 году вместе с ЦСКА Роша стал победителем Кубка России.
Сейчас ЦСКА находится на пятом месте в РПЛ. У команды Роши 21 очко в 13 играх.
Представитель Роши: к Виллиану есть интерес со стороны многих клубов
В агентстве Sferico Sports Management рассказали, что к защитнику ЦСКА Виллиану Роше есть интерес от многих клубов.
Фото: "Чемпионат"