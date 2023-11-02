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Представитель Роши: к Виллиану есть интерес со стороны многих клубов

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В агентстве Sferico Sports Management рассказали, что к защитнику ЦСКА Виллиану Роше есть интерес от многих клубов.
Фото: "Чемпионат"
"К Виллиану есть интерес со стороны многих клубов, он проводит сильный сезон. Зимой мы посмотрим, что будет", — передает слова агентства "РБ Спорт".

В текущем сезоне Роша сыграл 15 матчей за ЦСКА. В них бразильский защитник отдал 1 голевую передачу.

В 2023 году вместе с ЦСКА Роша стал победителем Кубка России.

Сейчас ЦСКА находится на пятом месте в РПЛ. У команды Роши 21 очко в 13 играх.


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