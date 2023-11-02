"Потихоньку я привыкаю к России, к погоде. В матче с "Уралом" было еще не так холодно. Немного тяжело тренироваться и играть в холодную погоду", — приводит слова Чавеса "Чемпионат".
Чавес перешёл в "Динамо" в августе 2023 года. За это время мексиканский футболист провел 10 матчей. В них опорный полузащитник отметился одной голевой передачей.
Сейчас "Динамо" находится на четвертом месте. Бело-голубые набрали 21 очко в 13 матчах. В 14-м туре РПЛ московская команда встретится с "Сочи". Матч состоится 6 ноября в 19:30.
Игрок "Динамо" Чавес: тяжело играть в холодную погоду
Мексиканский полузащитник "Динамо" Луис Чавес пожаловался на погоду в России.
Фото: "СЭ"