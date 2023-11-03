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Главный тренер ЦСКА Федотов призвал не называть Файзуллаева открытием сезона

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о полузащитнике команды Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: Championat.com
Специалист призвал не называть Файзуллаева главным открытием сезона. По мнению тренера, отвлекать футболиста такими титулами не стоит.

20-летний футболист перебрался в ЦСКА в августе 2023 года. Ранее он выступал за "Пахтакор". В нынешнем сезоне Файзуллаев провёл за ЦСКА 12 матчей. В них он забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.

"Файзуллаев — открытие сезона? Чемпионат только начинается. По нескольким матчам нельзя давать оценку. Вот Месси можно оценивать — восемь "Золотых мячей", - цитирует Федотова Sport24.


Файзуллаев Федотов ЦСКА
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