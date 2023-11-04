"В целом нормальные ощущения, чуть пропустил, сейчас чувствую себя хорошо. Я еще не полностью готов, дня два-три с командой тренировался. Но вот так за счет выхода на замену положительные эмоции, поучаствовал в победном голе", — передает слова Фомина ТАСС.
Фомин получил повреждение в матче за сборную России. Тогда национальная команда играла против Кении. Команда Валерия Карпина сыграла вничью 2:2.
26-летний Фомин сыграл 13 матчей за "Динамо" в этом сезоне. Сейчас бело-голубые располагаются на четвертой строчке, набрав 21 очко.
Фомин: чувствую себя хорошо, но я еще не полностью готов
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин рассказал о своем восстановлении после травмы.
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