"ЦСКА проведет первый зимний сбор в Абу-Даби. Второй и третий сборы команда проведет в Турции, в Анталье", — цитирует Брейдо "СЭ".
Сейчас ЦСКА занимает пятое место. Армейцы набрали 21 очко в 13 матчах.
Следующий матч в РПЛ ЦСКА проведет с "Пари НН" 5 ноября в 16:30. Встречу примет "ВЭБ Арена" в Москве.
Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо: наш клуб проведет зимние сборы в Абу-Даби и в Турции
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, где армейский клуб проведет зимние сборы.
Фото: ПФК ЦСКА