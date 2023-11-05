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Борзаковский: Абаскаль — опытный и знает, что делает. Ему нужно время, чтобы собрать команду

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Олимпийский чемпион и болельщик "Спартака" Юрий Борзаковский высказался о работе главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images
"Абаскаль — человек опытный. Я думаю, что он знает, что делает. Не буду его критиковать. Надо притереться. Да, он уже давно в команде, но нужно время, чтобы реально собрать команду", — сказал Борзаковский.

Испанский специалист работает в "Спартаке" с 2022 года. В нынешнем сезоне его команда в 13 матчах чемпионата России набрала 20 очков и занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место.

Сегодня, 5 ноября, "Спартак" проведёт матч с "Локомотивом" в чемпионате России.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Спартак Абаскаль
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