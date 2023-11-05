— Возможный трансфер вообще не обсуждается, не о чем говорить. Глебов готовится к матчам. Из "Спартака" и "Зенита" никто не звонит? Нет, никто не звонит. Никаких разговоров вообще нет, — приводит слова Банатина "РБ Спорт".
24-летний Глебов является игроком "Ростова" с января 2019 года. Его действующее соглашение с южанами рассчитано до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной России в восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне Данил принял участие в 18 матчах своей команды во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Агент Глебова: из "Спартака" и "Зенита" никто не звонит
Павел Банатин, агент полузащитника "Ростова" и сборной России Данила Глебова, поделился информацией о возможном трансфере своего клиента в другой клуб предстоящей зимой.
Фото: РФС