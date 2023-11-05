Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен
ЦСКА
3 - 2 3 2
Нижний Новгород2 тайм
Локомотив
19:30
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Черноморец
1 - 3 1 3
ХимкиЗавершен
Ленинградец
0 - 1 0 1
Кубань1 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Родина1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
2 - 0 2 0
Астон Вилла2 тайм
Лутон Таун
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
1 - 0 1 0
АльмерияЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Гранада1 тайм
Вильярреал
20:30
АтлетикНе начат
Реал
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 3 1 3
МонцаЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
Дженоа2 тайм
Рома
20:00
ЛеччеНе начат
Фиорентина
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вольфсбург
1 - 1 1 1
ВердерПерерыв
Хайденхайм
19:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
1 - 1 1 1
МетцЗавершен
Тулуза
Прерван
Гавр
Страсбур
0 - 0 0 0
Клермон2 тайм
Нант
0 - 0 0 0
Реймс2 тайм
Монако
19:05
БрестНе начат
Ницца
22:45
РеннНе начат

Личка – Захаряну: не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель — остаться в Испании

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка обратился к полузащитнику испанского "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну, который ранее выступал в его команде.
Фото: "Матч ТВ"
— Всегда буду повторять — держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая — не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель — остаться в Испании и заиграть в Европе.

20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". В августе текущего года полузащитник покинул стан бело-голубых и перебрался в испанский "Реал Сосьедад". За клуб из Сан-Себастьяна полузащитник сборной России успел провести в общей сложности восемь матчей во всех официальных турнирах. На поле Захарян сыграл 202 минуты. Ему не удалось отметиться баллами за результативность.

Источник: "РБ Спорт"


Захарян Динамо Личка Реал Сосьедад
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится