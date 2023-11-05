— Всегда буду повторять — держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая — не надо уходить влево-вправо, следи за собой, не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель — остаться в Испании и заиграть в Европе.
20-летний Арсен Захарян является воспитанником московского "Динамо". В августе текущего года полузащитник покинул стан бело-голубых и перебрался в испанский "Реал Сосьедад". За клуб из Сан-Себастьяна полузащитник сборной России успел провести в общей сложности восемь матчей во всех официальных турнирах. На поле Захарян сыграл 202 минуты. Ему не удалось отметиться баллами за результативность.
Источник: "РБ Спорт"
Личка – Захаряну: не обращай внимания на негативные комментарии. Твоя цель — остаться в Испании
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка обратился к полузащитнику испанского "Реала Сосьедад" Арсену Захаряну, который ранее выступал в его команде.
Фото: "Матч ТВ"