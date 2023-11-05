— Нам противостояла команда, находящаяся на третьей строчке в таблице. И это неслучайно, у них хорошие игроки и тренер. Мы играли 90–95 минут с командой, которая не создала ни одного момента, кроме гола. У нас было три-четыре момента, мы забили два гола, попали в штангу, были еще две хорошие возможности.
5 ноября 2023 года в Краснодаре состоялся один из матчей 14-го тура чемпионата России по футболу. В рамках него местный "Краснодар" сыграл против самарских "Крыльев Советов". Подопечные Владимира Ивича одержали победу. Итоговый счет – 2:1 в пользу "быков".
Таким образом, "Краснодар" благодаря виктории над "Крыльями Советов" записал на свой счет 31 балл. "Быки" сумели подняться на первое место, обыграв петербургский "Зенит" на два очка. Примечательно, что в следующем туре РПЛ коллектив Ивича сыграет с сине-бело-голубыми.
Источник: "Матч ТВ"
Ивич – о победе над "Крыльями": мы играли с командой, которая не создала ни одного момента
Наставник "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал победу своей команды над самарскими "Крыльями Советов" (2:1) в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"