"Возможно, интерес со стороны болельщиков действительно стал ниже. Да, есть игры, но они неофициальные. Нет турнирной интриги, соответствующего эмоционального накала. Здесь нет такого, что ошибка может привести к вылету откуда-то или наоборот", — сказал Вахания.
Напомним, спортсмен привлекался в сборную России в сентябре на матчи с Олимпийской сборной Египта. Для него они стали дебютными в составе национальной команды.
Вахания является воспитанником "Зенита", а за "Ростов" играет с лета 2023 года.
Источник: "Чемпионат".
Защитник "Ростова" Вахания согласился с падением интереса к сборной России
Защитник "Ростова" Илья Вахания, ранее привлекавшийся к матчу за сборную России, согласился, что у болельщиков упал интерес к национальной команде.
Фото: РФС