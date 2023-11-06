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Защитник "Ростова" Вахания согласился с падением интереса к сборной России

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Защитник "Ростова" Илья Вахания, ранее привлекавшийся к матчу за сборную России, согласился, что у болельщиков упал интерес к национальной команде.
Фото: РФС
"Возможно, интерес со стороны болельщиков действительно стал ниже. Да, есть игры, но они неофициальные. Нет турнирной интриги, соответствующего эмоционального накала. Здесь нет такого, что ошибка может привести к вылету откуда-то или наоборот", — сказал Вахания.

Напомним, спортсмен привлекался в сборную России в сентябре на матчи с Олимпийской сборной Египта. Для него они стали дебютными в составе национальной команды.

Вахания является воспитанником "Зенита", а за "Ростов" играет с лета 2023 года.

Источник: "Чемпионат".


Вахания Ростов Сборная России
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