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Вахания: если у "Зенита" возникнет интерес ко мне, обсудим с "Ростовом"

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Защитник "Ростова Илья Вахания высказался на тему возможного возвращения в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Хотелось бы вернуться в "Зенит"? Это мой родной клуб. Безусловно, если возникнет интерес, мы обсудим это с "Ростовом". Но какие-то цели и задачи перед собой не ставлю", — сказал Вахания.

22-летний Вахания — воспитанник "Зенита", но за первую команду защитник так и не сыграл, выступая за молодёжные и другие коллективы клуба из Санкт-Петербурга.

Летом 2023 года Вахания перешёл в "Ростов", подписав с командой контракт на год (данные Transfermarkt).

Источник: "Чемпионат".


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