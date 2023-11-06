"Хотелось бы вернуться в "Зенит"? Это мой родной клуб. Безусловно, если возникнет интерес, мы обсудим это с "Ростовом". Но какие-то цели и задачи перед собой не ставлю", — сказал Вахания.
22-летний Вахания — воспитанник "Зенита", но за первую команду защитник так и не сыграл, выступая за молодёжные и другие коллективы клуба из Санкт-Петербурга.
Летом 2023 года Вахания перешёл в "Ростов", подписав с командой контракт на год (данные Transfermarkt).
Источник: "Чемпионат".
Вахания: если у "Зенита" возникнет интерес ко мне, обсудим с "Ростовом"
Защитник "Ростова Илья Вахания высказался на тему возможного возвращения в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"