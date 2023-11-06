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Карпин – о товарищеском матче с Кубой: кого нам дали, с тем и играем

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об анонсе товарищеского матча с командой Кубы.
Фото: РФС
– Что можете сказать о выборе соперника? А разве выбор был? Кого нам дали, с тем и играем. Изучали соперника? Изучаем, — приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Ранее стало известно о том, что Российский футбольный союз договорился с Федерацией футбола Кубы о проведении товарищеского матча между национальным командами. Россия и Куба сыграют 20 ноября 2023 года. Игра пройдет в Волгограде.

Напомним, с февраля 2022 года сборная России отстранена от участия в международных турнирах.


Сборная России Сборная Кубы Карпин
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