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Игрок ЦСКА Мендес: лично я настроен на чемпионство в этом году

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Защитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о целях красно-синих на этот сезон РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА вернулся, чтобы выиграть чемпионат? Лично я настроен на это. В прошлом году клуб также боролся за победу в чемпионате. К сожалению, мы не добились этого. Но в этом году мы хорошо выступаем. Я надеюсь, шаг за шагом мы сможем прийти к нашей цели", — приводит слова Мендеса Metaratings.ru.

После 14 туров РПЛ ЦСКА находится на третьем месте. Москвичи набрали 24 очка. Следующим соперником для армейцев станет "Факел". Матч состоится 11 ноября в 14:00 в Воронеже на "стадионе Профсоюзов".

В сезоне-2023/2024 Мендес принял участие в 17 играх. В них 24-летний защитник не отличился голевыми действиями. Всего за ЦСКА чилиец сыграл 55 матчей. За это время он отдал 1 голевую передачу.

ЦСКА Мендес
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