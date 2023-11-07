"ЦСКА вернулся, чтобы выиграть чемпионат? Лично я настроен на это. В прошлом году клуб также боролся за победу в чемпионате. К сожалению, мы не добились этого. Но в этом году мы хорошо выступаем. Я надеюсь, шаг за шагом мы сможем прийти к нашей цели", — приводит слова Мендеса Metaratings.ru.
После 14 туров РПЛ ЦСКА находится на третьем месте. Москвичи набрали 24 очка. Следующим соперником для армейцев станет "Факел". Матч состоится 11 ноября в 14:00 в Воронеже на "стадионе Профсоюзов".
В сезоне-2023/2024 Мендес принял участие в 17 играх. В них 24-летний защитник не отличился голевыми действиями. Всего за ЦСКА чилиец сыграл 55 матчей. За это время он отдал 1 голевую передачу.
Игрок ЦСКА Мендес: лично я настроен на чемпионство в этом году
Защитник ЦСКА Виктор Мендес рассказал о целях красно-синих на этот сезон РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА