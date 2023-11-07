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Форвард ЦСКА Давила: мое любимое место в Москве — Красная Площадь

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Чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила рассказал, какое у него любимое место в Москве.
Фото: ПФК ЦСКА
"Единственное место, которое пока знаю — Красная Площадь, поэтому на сегодняшний день это мой фаворит", — передает слова чилийского игрока Sport24.

Давила перешел в ЦСКА минувшим летом. За армейцев футболист сыграл 10 матчей. В них 26-летний игрок оформил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

После 14 туров ЦСКА находится находится на третьей строчке в таблице РПЛ. Красно-синие набрали 24 очка.

ЦСКА Давила
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