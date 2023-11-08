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Личка: уровень "Динамо" — Лига Европы

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка считает, что его команда могла бы выступать в Лиге Европы.
Фото: ФК "Динамо"
"Каков наш уровень? Пока что — Лига Европы, было бы хорошо (смеётся). Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять", — сказал Личка.

Напомним, сейчас российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований. В последний раз московская команда играла в еврокубках в 2020 году, когда проиграла в квалификации Лиги Европы "Динамо" из Тбилиси.

Источник: "РБ Спорт".

Личка Лига Европы Динамо
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