"Каков наш уровень? Пока что — Лига Европы, было бы хорошо (смеётся). Чтобы играть в Лиге чемпионов, нужно еще добавлять", — сказал Личка.
Напомним, сейчас российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований. В последний раз московская команда играла в еврокубках в 2020 году, когда проиграла в квалификации Лиги Европы "Динамо" из Тбилиси.
Источник: "РБ Спорт".
Личка: уровень "Динамо" — Лига Европы
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка считает, что его команда могла бы выступать в Лиге Европы.
Фото: ФК "Динамо"