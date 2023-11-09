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Мостовой: Абаскаль знает футбол только по книжкам, в этом вся проблема

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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой заявил, что главному тренеру "красно-белых" Гильермо Абаскалю не хватает футбольного опыта.
Фото: РФС
– Думаю, что Абаскаль не все в футболе понимает, что подчеркивают последние результаты. Команда нестабильна, постоянно ротируется состав. Почему так? Все просто: ему не хватает опыта, у него нет футбольного прошлого. Абаскаль не знает, что такое боль на поле, когда ты через "не могу" вытаскиваешь матчи на ободах буквально. Абаскаль знает футбол только по книжкам, вот и все. В этом вся и проблема, – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".

Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" в июне 2022 года. Под руководством 34-летнего испанца "народная команда" завоевала бронзовые награды чемпионата России по итогам сезона-2022/23. Однако "красно-белым" не удалось защитить Кубок России, так как они сенсационно вылетели в нижней сетке Пути регионов от тольяттинского "Акрона". После 14 сыгранных туров текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги "Спартак" набрал 21 очко и расположился на шестой строчке в таблице.

Спартак Абаскаль Мостовой
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