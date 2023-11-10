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Тренер "Зенита": люди из больших клубов Европы неоднократно расспрашивали на тему Ренана

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Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра верит, что защитник команды Роберт Ренан может находиться в списках мадридского "Реала".
Фото: "Чемпионат"
"Потенциал у Ренана есть, а "Реал" следит за всеми перспективными молодыми игроками мира. Меня и самого люди из больших клубов Европы неоднократно расспрашивали на тему Роберта", — сказал де Оливейра.

Тренер также добавил, что Ренану именно поэтому нужно прибавлять в показателе игры один на один, ведь в Европе, прежде всего, будут смотреть на то, как бразильский вундеркинд действует в обороне.

В нынешнем сезоне 20-летний Ренан принял участие в восьми матчах, проведя на поле 585 минут и не отметившись результативными действиями. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".

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