Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
СалернитанаНе начат
Дженоа
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
НиццаНе начат

Агент Куэро: Джастин под большим впечатлением от России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Мануэль Сьерра, агент, представляющий интересы нападающего "Оренбурга" Джастина Куэро, высказался об адаптации футболиста в России.
Фото: ФК "Оренбург"
"Никаких проблем. Джастин под большим впечатлением от России. На погоду он мне не жаловался", — сказал Сьерра.

19-летний Куэро стал игроком "Оренбурга" в августе 2023 года, перейдя в команду на правах аренды из эквадорского клуба "Индепендьенте". В 11 матчах за новую команду нападающий забил один мяч.

Источник: Metaratings.

Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится