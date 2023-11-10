"Никаких проблем. Джастин под большим впечатлением от России. На погоду он мне не жаловался", — сказал Сьерра.
19-летний Куэро стал игроком "Оренбурга" в августе 2023 года, перейдя в команду на правах аренды из эквадорского клуба "Индепендьенте". В 11 матчах за новую команду нападающий забил один мяч.
Источник: Metaratings.
Агент Куэро: Джастин под большим впечатлением от России
Мануэль Сьерра, агент, представляющий интересы нападающего "Оренбурга" Джастина Куэро, высказался об адаптации футболиста в России.
Фото: ФК "Оренбург"