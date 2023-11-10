"Только представьте себе всю величину такого клуба, как "Спартак", его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом", — сказал Мостовой.
Абаскаль работает в "Спартаке" с 10 июня 2022 года. Он занял вакантное место после ухода Паоло Ваноли. Вместе с испанским специалистом команда в первый сезон заняла третье место в РПЛ. В нынешнем сезоне "Спартак" шестым, отставая от лидирующего "Краснодара" на 10 очков.
Источник: RT.
Ал. Мостовой — про Абаскаля: в "Спартак" взяли тренера, которого не знают даже в его родной Испании
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: "Чемпионат"