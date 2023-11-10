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Ал. Мостовой — про Абаскаля: в "Спартак" взяли тренера, которого не знают даже в его родной Испании

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Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: "Чемпионат"
"Только представьте себе всю величину такого клуба, как "Спартак", его традиции. А нанимают тренера, про которого даже толком не знают в самой Испании, из которой он родом", — сказал Мостовой.

Абаскаль работает в "Спартаке" с 10 июня 2022 года. Он занял вакантное место после ухода Паоло Ваноли. Вместе с испанским специалистом команда в первый сезон заняла третье место в РПЛ. В нынешнем сезоне "Спартак" шестым, отставая от лидирующего "Краснодара" на 10 очков.

Источник: RT.

Мостовой Спартак Абаскаль
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