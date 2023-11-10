Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
СалернитанаНе начат
Дженоа
22:45
ВеронаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
НиццаНе начат

Мостовой: не думаю, что для Абаскаля матч против "Ростова" станет ключевым

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом".
Фото: ФК "Спартак"
– Думаю, что "Спартак" – фаворит, потому что он играет дома. Можно сказать, что предыдущую игру с "Локомотивом" в меньшинстве "красно-белые" неплохо сыграли. Поэтому у "Спартака" будет преимущество над "Ростовом". Не думаю, что для Абаскаля эта игра станет ключевой. Я уже это слышу на протяжении года. Тем более команда идет в одной-двух победах от тройки лидеров. По таблице здесь ничего страшного нет, – цитирует 55-летнего специалиста "СЭ".

Заключительная игра первого круга чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" пройдет в воскресенье, 12 ноября, в Москве. Стартовый свисток питерского рефери Кирилла Левникова из Санкт-Петербурга раздастся в 19:30 по мск. Этот матч закроет программу 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

По итогам 14-ти туров "Спартак" набрал 21 очко и замыкает шестерку сильнейших команд таблицы чемпионата России. "Ростов" с 17 очками находится на 11-м месте.

Спартак Мостовой Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится