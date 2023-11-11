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Губерниев: если "Краснодар" всерьез претендует на чемпионство, то он обязан обыгрывать "Зенит"

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что если "Краснодар" рассчитывает стать чемпионом, он точно не должен проигрывать "Зениту" в очном матче.
Фото: Getty Images
"Если "Краснодар" всерьез претендует на чемпионство, то он обязан сегодня выигрывать. Во всяком случае, он точно не должен проигрывать", — сказал Губерниев.

Краснодарская команда по итогам 14 туров Российской Премьер-Лиги набрала 31 очко и занимает в турнирной таблице первое место. "Зенит" идёт вторым, отставая на два очка. Сегодня коллективы сыграют на "Газпром Арене". Игра начнётся в 19:30 мск.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Зенит Краснодар
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