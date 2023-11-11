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Ивич: "Краснодар" приехал в Санкт-Петербург, чтобы победить и взять три очка

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Наставник "Краснодара" Владимир Ивич рассказал, что его команда намерена обыграть "Зенит" в матче 15-го тура чемпионата России.
Фото: РИА Новости
"Мы лидируем на протяжении всего чемпионата, это говорит о том, что ребята готовы. Мы знаем, против кого играем, что матч в гостях. Мы приехали сюда, чтобы победить и взять три очка", - сказал Ивич в эфире "Матч ТВ".

Игра 15-го тура российской Премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" пройдет на "Газпром Арене" в Санкт?Петербурге сегодня, 11 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени. "Краснодар" после 14 сыгранных матчей лидирует с 31 набранным очком в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" в преддверии очной встречи расположился на втором месте, набрав 29 баллов.

Ивич Краснодар Зенит
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