Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Динамо
2 - 0 2 0
ОренбургЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
РубинЗавершен
Спартак
2 - 0 2 0
Ростов2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 1 4 1
ШинникЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Тюмень
3 - 0 3 0
КубаньЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
АланияЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Химки
2 - 2 2 2
АкронЗавершен
Родина
4 - 0 4 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Косово
22:45
ИзраильНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
3 - 1 3 1
ФулхэмЗавершен
Ливерпуль
3 - 0 3 0
БрентфордЗавершен
Брайтон энд Хоув
1 - 1 1 1
ШеффилдЗавершен
Вест Хэм Юнайтед
3 - 2 3 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Челси
3 - 3 3 3
Манчестер Сити2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
2 - 1 2 1
АлавесЗавершен
Севилья
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм
Атлетико
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
0 - 1 0 1
ЭмполиЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
БолоньяЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен
Лацио
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Интер
22:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
4 - 0 4 0
УнионЗавершен
Вердер
2 - 1 2 1
Айнтрахт2 тайм
РБ Лейпциг
21:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мец
3 - 1 3 1
НантЗавершен
Клермон
1 - 0 1 0
ЛорьянЗавершен
Лилль
1 - 1 1 1
ТулузаЗавершен
Ренн
0 - 1 0 1
ЛионЗавершен
Ланс
22:45
МарсельНе начат

Защитник “Спартака” Бабич пропустит матч с “Ростовом” из-за болезни

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сербский защитник московского “Спартака” Срджан Бабич не сыграет в матче 15-го тура РПЛ с “Ростовом”, сообщает глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Фото: ФК "Спартак"
– Бабич приболел, — цитирует Зеленова Metaratings.ru

Сегодня, 12 ноября, московский “Спартак” дома сыграет с “Ростовом” рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по столичному времени.

Напомним, ранее защитник московского “Спартака” Срджан Бабич пропустил игру 14-го тура РПЛ с “Локомотивом” (1:1). Тогда он не сыграл из-за дисквалификации.

Спартак Бабич Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится