– Бабич приболел, — цитирует Зеленова Metaratings.ru
Сегодня, 12 ноября, московский “Спартак” дома сыграет с “Ростовом” рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 по столичному времени.
Напомним, ранее защитник московского “Спартака” Срджан Бабич пропустил игру 14-го тура РПЛ с “Локомотивом” (1:1). Тогда он не сыграл из-за дисквалификации.
Защитник “Спартака” Бабич пропустит матч с “Ростовом” из-за болезни
Сербский защитник московского “Спартака” Срджан Бабич не сыграет в матче 15-го тура РПЛ с “Ростовом”, сообщает глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Фото: ФК "Спартак"