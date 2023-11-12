– В первом тайме "Ростова" не было на поле. В первом тайме мы не играли... Первый тайм – это катастрофа в исполнении "Ростова". Думаю, я знаю, почему. Уже сказал и еще раз скажу игрокам свои мысли.
Мог ли домашний стадион помочь "Ростову" в концовке? При такой игре шансов не было бы. Когда только во втором тайме мы во что-то плюс-минус играли. Тут где угодно без шансов, – цитирует 54-летнего специалиста "СЭ".
12 ноября московский "Спартак" дома одержал победу в заключительном матче 15-го тура чемпионата России и завершил первый круг РПЛ на шестом месте в таблице. Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал счет 2:1 (2:0) в пользу "красно-белых".
"Спартак" набрал 24 очка и завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте. "Ростов" с 17 очками остался на 11-й строчке в таблице РПЛ после 15-ти сыгранных туров.
Карпин: первый тайм матча со "Спартаком" – катастрофа, "Ростова" не было на поле
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил поражение в выездном матче 15-го тура чемпионата России от "Спартака" (1:2).
Фото: ФК "Ростов"