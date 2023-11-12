– В концовке ожидал, что "Ростов" все-таки сравняет. Нужно похвалить гостей, во втором тайме они переиграли "Спартак", а в последние минуты и вовсе задушили. До сих пор не понимаю, как Сергей Песьяков мог допустить такую ошибку в эпизоде со вторым голом. Ну выбей ты просто мяч, зачем так отдавать?! Своя голова должна же быть на плечах, – цитирует Мостового "РИА Новости".
12 ноября московский "Спартак" дома одержал победу в заключительном матче 15-го тура чемпионата России и завершил первый круг РПЛ на шестом месте в таблице. Встреча прошла в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена". Финальный свисток Кирилла Левникова зафиксировал счет 2:1 (2:0) в пользу "красно-белых". На четвертой минуте полузащитник Михаил Игнатов вывел "Спартак" вперед - 1:0. Спустя 11 минут нападающий Квинси Промес удвоил преимущество хозяев поля.
Во втором тайме "Ростов" заработал пенальти в результате игры рукой в своей штрафной площади спартаковца Руслана Литвинова. 11-метровый реализовал защитник "желто-синих" Максим Осипенко, уверенно пробив в "девятку". Однако уйти от поражения в оставшееся до конца встречи время команде Валерия Карпина не удалось.
"Спартак" набрал 24 очка и завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на шестом месте. "Ростов" с 17 очками остался на 11-й строчке в таблице РПЛ после 15-ти сыгранных туров.
Мостовой: во втором тайме "Ростов" переиграл "Спартак", а в последние минуты задушил
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отметил доминирование "Ростова" во втором тайме выездного матча 15-го тура РПЛ против "красно-белых" (1:2).
Фото: РФС