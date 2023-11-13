– Был стимул играть против главного тренера сборной России? Ситуация необычная, не видел, чтобы тренер клуба являлся тренером сборной. Наши ребята хорошо общались с футболистами "Ростова". У нас молодая команда, которая еще строится. Начиная с матча против "Пари НН" у нас появилась система в игре, – цитирует 34-летнего испанского специалиста "Матч ТВ".
Накануне "Спартак" одержал победу в домашнем матче 15-го тура чемпионата России над "Ростовом" со счетом 2:1 (2:0), которая позволила "красно-белым" завершить первый круг на шестом месте в таблице. "Ростов" с 17 очками остался 11-м.
Команда Гильермо Абаскаля с первых минут захватила инициативу и дважды огорчила голкипера "желто-синих" Сергея Песьякова уже к 15-й минуте встречи. В составе хозяев отличились Михаил Игнатов и Квинси Промес. Гости ответили во втором тайме точным ударом с 11-метровой отметки в исполнении защитника Максима Осипенко.
Абаскаль – о Карпине: ситуация необычная. Не видел, чтобы тренер клуба был тренером сборной
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после победы над "Ростовом" (2:1) назвал необычной ситуацию Валерия Карпина, который совмещает посты наставников в сборной России и ростовской команде.
Фото: ФК "Ростов"