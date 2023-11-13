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Игрок "Спартака" Игнатов: горд и счастлив, что уже 100 матчей провел за команду. Это мой второй дом

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал свой 100-й матч, проведенный в московской команде.
Фото: Матч ТВ
"Я тут вырос, это мой второй дом. Горд и счастлив, что уже столько матчей провел команду. Надеюсь, дальше — больше. Хочу приносить пользу клубу", — приводит слова Игнатова "СЭ".

12 ноября "Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 2:1. В том матче Игнатов оформил гол и результативную передачу. Для полузащитника этот матч 100-м в составе москвичей.

В текущем сезоне 23-летний воспитанник "Спартака" принял участие в 19 играх. В них он забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Игнатов Спартак
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