"Я тут вырос, это мой второй дом. Горд и счастлив, что уже столько матчей провел команду. Надеюсь, дальше — больше. Хочу приносить пользу клубу", — приводит слова Игнатова "СЭ".
12 ноября "Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 2:1. В том матче Игнатов оформил гол и результативную передачу. Для полузащитника этот матч 100-м в составе москвичей.
В текущем сезоне 23-летний воспитанник "Спартака" принял участие в 19 играх. В них он забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Игрок "Спартака" Игнатов: горд и счастлив, что уже 100 матчей провел за команду. Это мой второй дом
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал свой 100-й матч, проведенный в московской команде.
Фото: Матч ТВ